Обнаружен способ защиты мозга от последствий инсульта
Российские ученые разработали метод, позволяющий защитить мозг от разрушительных последствий инсульта.
В частности, кислородное голодание мозга приводит к повреждению АМРА-рецепторов на поверхности нервных клеток. Специалисты Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН выяснили, что предотвратить это процесс можно с помощью набора молекул, благотворно влияющих на ткани, которые страдают при перебоях с кровоснабжением.
Проведя ряд экспериментов на клетках крыс, ученые добились значительного замедления процесса разрушения АМРА-рецепторов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на NeuroReport.
Ученые отмечают, что у данного метода могут быть и положительные, и отрицательные эффекты, поэтому исследования продолжаются.Далее в рубрике Археологи нашли в Крыму древнее захоронениеВ Крыму на месте пролегания будущей трассы «Таврида» обнаружено захоронение с десятками казненных людей. Читайте в рубрике «Инновации» Аритмию можно победитьРецепторы адреналина влияют на мерцательную аритмию
Комментарии