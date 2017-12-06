Обнаружен способ защиты мозга от последствий инсульта
Обнаружен способ защиты мозга от последствий инсульта

Российские ученые разработали метод, позволяющий защитить мозг от разрушительных последствий инсульта.

В частности, кислородное голодание мозга приводит к повреждению АМРА-рецепторов на поверхности нервных клеток. Специалисты Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН выяснили, что предотвратить это процесс можно с помощью набора молекул, благотворно влияющих на ткани, которые страдают при перебоях с кровоснабжением.

Проведя ряд экспериментов на клетках крыс, ученые добились значительного замедления процесса разрушения АМРА-рецепторов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на NeuroReport.

Ученые отмечают, что у данного метода могут быть и положительные, и отрицательные эффекты, поэтому исследования продолжаются.

Теги:
Места: Россия
События: здоровье
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