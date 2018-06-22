Как обменять криптовалюту на традиционные деньги
Существует пять способов, но каждый из них имеет свои достоинства и недостатки
Пока криптовалюта не признана законным средством платежа на территории России, актуальным является вопрос вывода крупных сумм из цифровых денег в фиат. Существует 5 способов обмена фиатных денег на криптовалюту и наоборот.
О них рассказал соучредитель и генеральный директор проекта Cereal Finance Сергей Варт.
Самым распространенным способом являются частные криптообменники: они предлагают услуги покупки криптовалюты или фиатных денег в офисе.
Полную версию статьи читайте на портале «Умная страна»Далее в рубрике Российские инженеры разработали электроракетный двигатель на йодеПреимущество новой установки заключается в ее экономичности Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Первое в мире блокчейн-государство DECENTURION проводит съезд граждан в РоссииОдин из лучших проектов Consensus 2018 по версии бизнес-издания Entrepreneur выдаст свои паспорта в рамках съезда граждан DECENTURION в Москве. Каждый держатель паспорта сможет рассчитывать на минимальный доход в размере 15 000 долларов в год
Комментарии