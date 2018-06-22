Как обменять криптовалюту на традиционные деньги

Пока криптовалюта не признана законным средством платежа на территории России, актуальным является вопрос вывода крупных сумм из цифровых денег в фиат. Существует 5 способов обмена фиатных денег на криптовалюту и наоборот.

О них рассказал соучредитель и генеральный директор проекта Cereal Finance Сергей Варт.

Самым распространенным способом являются частные криптообменники: они предлагают услуги покупки криптовалюты или фиатных денег в офисе.

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