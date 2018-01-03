Обжорство - главная опасность новогодних праздников

По словам кандидата медицинских наук, терапевта-диетолога высшей квалификационной категории, заведующей консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ «Питание и биотехнологии» Екатерины Бурляевой, на фоне приема пищи вырабатываются так называемые гормоны счастья — биологически активные вещества, которые действуют на рецепторы в головном мозге и тем самым сигнализируют о получении удовольствия.

Это желание заставляет некоторых людей поглощать много вредной, но вкусной пищи. Другая причина переедания, по мнению медика, закладывается в детстве.

Обычный здоровый человек с рождения ест ровно столько, сколько нужно, чтобы поддерживать жизнедеятельность. Вместе с тем, родственники детей часто заставляют их переедать, утверждая, что им необходимо набрать вес.

«Малыша постоянно заставляют переедать, поощряют это, искусственно вызывая положительные эмоции: «Все съел? Какой ты молодец!». Таким образом, человек с детства усваивает эту формулу. Взрослея, он продолжает ее воспроизводить, потому что помнит, за что его хвалили», - пояснила Бурляева.

Люди, привыкшие переедать, все время испытывают чувство голода, несмотря на то, что их желудок полон. Кроме того, большие промежутки времени между приемами пищи тоже провоцируют переедание. Когда человек не ест более четырех часов подряд, то к следующей трапезе успевает изрядно проголодаться, в результате чего съедает больше, чем это было необходимо.

Медики предупреждают, что избыточное питание опасно, так как переполненный желудок увеличивает внутрибрюшное давление, купол диафрагмы поднимается и давит на легкие. У страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями такой процесс может поддавливать сердце, нарушать его ритм.

Кроме того, врачи категорически не рекомендуют злоупотреблять орехами, ореховой пастой и семечками, поскольку они могут вызвать кишечную непроходимость.

Цитрусовые также следует есть с осторожностью, так как они способны спровоцировать аллергическую реакцию даже у здоровых людей. Кроме того, сок цитрусовых сильно раздражает слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта.

Гипертоникам нельзя употреблять чеснок и лук, которые, проходя по пищеводу, раздражают нервные окончания, ведущие к сердцу. Это может спровоцировать сильное сердцебиение, мерцательную аритмию.

Острые, соленые и копченые продукты усиливают выработку соляной кислоты в желудке, а ее избыток может вызывать боли и опасен для имеющих гастрит и язву.

Не советуют медики сочетать сыр с алкоголем, хотя это очень распространено. Человек получит избыток калорий и к тому же проснется утром с отекшим лицом.

Из-за более жирной и обильной пищи в праздники происходит всплеск обострений панкреатита, холецистита и других гастроэнтерологических заболеваний, сообщает «РИА Новости».

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