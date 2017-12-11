Новый датчик водорода поможет в диагностике болезни

Группа исследователей объединила полезные свойства фталоцианинов металлов и палладиевых мембран, чтобы создать активные слои датчиков для определения водорода.

Уточняется, что такая операция значительно увеличивает чувствительность сенсоров. Датчики водорода оценивают содержание различных газов в составе воздуха.

Полученные данные позволят правильно выстроить стратегию борьбы с загрязнением.

Кроме того, существует заболевание мальабсорбция, у носителей которого в выдыхаемом воздухе повышено содержание водорода.

Если сделать высокочувствительные датчики, способные фиксировать небольшой рост концентрации водорода, это заболевание можно будет успешно диагностировать с помощью разработки российских ученых.

Авторы работы впервые получили и исследовали кристаллическую структуру тонких пленок палладиевых фталоцианинов, а также то, как меняют ее структуру атомы фтора в качестве заместителей.

Фталоцианин — плоская молекула, на краях которой находятся атомы водорода.

В дальнейшем ученые хотят проверить возможность использования различных подложек – «посадить» фталоцианины не на электроды, а на углеродные структуры: графен или углеродные нанотрубки. Такая замена позволит сделать датчик более чувствительным к водороду, пишет Индикатор.

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