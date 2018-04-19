Три новых соединения помогут раскрыть загадку урана

Химики из Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева вместе с коллегами из Москвы описали три новых комплексных соединения, полученных в виде одиночных кристаллов.

По словам кандидата химических наук, доцента и старшего научного сотрудника кафедры неорганической химии Самарского национального исследовательского университета Антона Савченкова, новые соединения являются «родственниками» аналогичных с анионами муравьиной и уксусной кислот, которые применяются в технологиях ядерного топливного цикла.

Ученый пояснил, что в научной работе описано три комплексных соединения, в которых уран выступает основным стратегическим элементом, а остальные ионы меняются.

Суть в том, чтобы из такого «конструктора» собирать разные комплексные частицы. Чем больше комплексов удается собрать, тем лучше будет изучена химия урана.

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