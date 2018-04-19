Три новых соединения помогут раскрыть загадку урана
Три новых соединения помогут раскрыть загадку урана

Российские химики описали три новых комплексных соединения

Химики из Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева вместе с коллегами из Москвы описали три новых комплексных соединения, полученных в виде одиночных кристаллов.

По словам кандидата химических наук, доцента и старшего научного сотрудника кафедры неорганической химии Самарского национального исследовательского университета Антона Савченкова, новые соединения являются «родственниками» аналогичных с анионами муравьиной и уксусной кислот, которые применяются в технологиях ядерного топливного цикла.

Ученый пояснил, что в научной работе описано три комплексных соединения, в которых уран выступает основным стратегическим элементом, а остальные ионы меняются.

Суть в том, чтобы из такого «конструктора» собирать разные комплексные частицы. Чем больше комплексов удается собрать, тем лучше будет изучена химия урана.

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Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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