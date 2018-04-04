Новую технологию доставки газа из районов вечной мерзлоты предложили ученые РАН
gazprom.ru

gazprom.ru

Она может использоваться на всех месторождениях и позволяет экономить на транспортировке

В Институте криосферы Земли Сибирского отделения (СО) РАН рассматривают возможность применения сухой воды для доставки газа из районов вечной мерзлоты в твердой форме. Это приведет к экономии средств на транспортировке и отказу от дорогостоящего строительства газопроводов в небольшие месторождения.

Об этом сообщила старший научный сотрудник института Надежда Молокитина. По ее словам, главной проблемой, препятствующей выведению газогидратных технологий на промышленные масштабы, является низкая скорость роста кристаллических соединений воды и газа, так называемых гидратов.

«Для решения этой проблемы ученые предложили использовать систему «сухая вода» - порошкообразная дисперсная система, вместо ее предшественников молотого льда, воды с поверхностно-активными веществами», - отметила Молокитина.

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События: наука
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