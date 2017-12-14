Новосибирские ученые нашли способ увеличить пробег электромобилей

В настоящее время использование электромобилей для дальних поездок невозможно из-за ограничений емкости батареи и медленной зарядки транспорта. Для решения этой проблемы российские ученые создали специальные устройства, которые назвали range-extenders («увеличители пробега»).

При работе на каком-либо из видов топлива они подзаряжают батарею и увеличивают дальность пробега электромобиля на 50-100%. В основе действия устройства лежит возможность получить водород на борту машины из топлива, например, бензина.

Ученые из Новосибирска применили хлор в качестве катализатора для такой реакции, передает интернет-издание «Индикатор».

Кандидат химических наук НГУ Дмитрий Потемкин пояснил: «В наших последних статьях обсуждается выбор хлора в качестве допирующего агента и то, как эти добавки работают. Получился такой сплав фундаментальной науки со вполне вероятным практическим применением».

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