Новосибирские ученые нашли способ увеличить пробег электромобилей
pixabay.com

pixabay.com

Ученые из Новосибирского государственного университета и Института катализа СО РАН разработали катализатор, который позволит увеличить пробег электромобилей

В настоящее время использование электромобилей для дальних поездок невозможно из-за ограничений емкости батареи и медленной зарядки транспорта. Для решения этой проблемы российские ученые создали специальные устройства, которые назвали range-extenders («увеличители пробега»).

При работе на каком-либо из видов топлива они подзаряжают батарею и увеличивают дальность пробега электромобиля на 50-100%. В основе действия устройства лежит возможность получить водород на борту машины из топлива, например, бензина.

Ученые из Новосибирска применили хлор в качестве катализатора для такой реакции, передает интернет-издание «Индикатор».

Кандидат химических наук НГУ Дмитрий Потемкин пояснил: «В наших последних статьях обсуждается выбор хлора в качестве допирующего агента и то, как эти добавки работают. Получился такой сплав фундаментальной науки со вполне вероятным практическим применением».

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Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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