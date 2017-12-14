Новосибирские ученые нашли способ увеличить пробег электромобилей

Ученые из Новосибирского государственного университета и Института катализа СО РАН разработали катализатор, который позволит увеличить пробег электромобилей
В настоящее время использование электромобилей для дальних поездок невозможно из-за ограничений емкости батареи и медленной зарядки транспорта. Для решения этой проблемы российские ученые создали специальные устройства, которые назвали range-extenders («увеличители пробега»).
При работе на каком-либо из видов топлива они подзаряжают батарею и увеличивают дальность пробега электромобиля на 50-100%. В основе действия устройства лежит возможность получить водород на борту машины из топлива, например, бензина.
Ученые из Новосибирска применили хлор в качестве катализатора для такой реакции, передает интернет-издание «Индикатор».
Кандидат химических наук НГУ Дмитрий Потемкин пояснил: «В наших последних статьях обсуждается выбор хлора в качестве допирующего агента и то, как эти добавки работают. Получился такой сплав фундаментальной науки со вполне вероятным практическим применением».Далее в рубрике Каждый девятый россиянин является носителем мутацийКаждый девятый житель России является носителем хотя бы одной мутации, связанной с развитием возрастных и генетически обусловленных болезней Читайте в рубрике «Наука и технологии» Медийная чехарда вокруг ТрампаЭксперты изучили, как неоднократно менялся образ Трампа в российских СМИ
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