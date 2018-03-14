Новосибирские стартаперы разработают клиентское приложение для «Ростелекома»
pixabay.com

pixabay.com

Оно позволит взаимодействовать со слушателями во время презентации нового продукта

«Ростелеком» вместе с Технопарком Новосибирского Академгородка в рамках программы бизнес-акселератора А:СТАРТ начал разработку корпоративного приложения для клиентских мероприятий. Программа должна предусматривать возможность обратной связи от участников интерактивных встреч с клиентами.

По замыслу создателей, приложение будет работать под управлением операционной системы Android, его установят на ограниченное число мобильных аппаратов. Программа позволит компании в онлайн-режиме взаимодействовать со слушателями в ходе презентации нового продукта и даст возможность участвовать в опросах во время выступления спикеров.

Для удобства пользователей в приложении будет доступна базовая информация: описание услуг, имя выступающего спикера, основные тезисы и другая.

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Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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