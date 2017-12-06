В Новосибирске займутся изучением эффектов «неменделеевского наследования»
pixabay.com

pixabay.com

Новосибирскому государственному университету выделили мегагрант правительства России на исследование эпигенетических механизмов неменделеевского наследования

Для работы над проектом приглашены английский учёный Прим Сингх и заведующий отделом регуляции генетических процессов и лабораторией геномики Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН, кандидат биологических наук Степан Николаевич Белякин.

Неменделеевское наследование – «это различные эффекты, связанные с тем, как происходит наследование состояния хромосомы», отмечает российский ученый. В качестве примера Белякин приводит распространенного вредителя комнатных растений – щитовку, сообщает издание «Наука в Сибири».

При неменделеевском наследовании у представителей разного пола можно заметить существенную разницу: самец щитовки будет похож на обычную муху, а самка – на червяка. Такое явление происходит потому, что у самки оба набора хромосом активны, а у самца один из наборов нейтрализуется за счет неменделеевских механизмов.

Прим Сингх заявил, что важно изучать механизмы этого явления, «чтобы двигаться дальше». «Во многих еще нерешенных прикладных задачах загвоздка как раз находится в этих эффектах», - считает он.

В самом университете будет выделено специальное помещение для работы, оборудование закупят на средства гранта.

«Талант Сингха заключается в том, что он, не требуя бешено дорогого оборудования, ставит высококлассные эксперименты, которые отвечают на поставленные вопросы», - говорит Степан Белякин.

В 2017 году на получение мегагрантов было подано более 350 заявок, из них выбрали лишь 35. Размер гранта составляет до 90 млн рублей.

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Места: Россия
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