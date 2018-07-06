Новосибирские ученые разрабатывают 3D-очки для управления роботами
pixabay

pixabay

Оператор сможет видеть «глазами» машины и управлять ею на расстоянии

Российские ученые работают над созданием очков, с помощью которых оператор сможет управлять роботом на расстоянии. 

Об этом сообщил первый заместитель генерального директора предприятия-разработчика проекта – холдинга «Швабе» Сергей Попов.

3D-очки позволяют оператору погрузиться в управление устройством и видеть «глазами» робота.

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Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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