Новосибирские ученые разрабатывают 3D-очки для управления роботами

Родина слышит! Как не попасть «на карандаш» спецслужб?

С 1 июля сотовые операторы, провайдеры и соцсети должны были начать бережно хранить нашу переписку, в том числе и для спецслужб. А корреспондент РП обратился к юристам и программистам с вечным русским вопросом «Что делать?»