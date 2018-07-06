Новосибирские ученые разрабатывают 3D-очки для управления роботами
Оператор сможет видеть «глазами» машины и управлять ею на расстоянии
Российские ученые работают над созданием очков, с помощью которых оператор сможет управлять роботом на расстоянии.
Об этом сообщил первый заместитель генерального директора предприятия-разработчика проекта – холдинга «Швабе» Сергей Попов.
3D-очки позволяют оператору погрузиться в управление устройством и видеть «глазами» робота.
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