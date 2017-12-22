В Новосибирске создали универсальный светофор
В Новосибирске создали универсальный светофор

Светофор нового поколения способен полностью заменить регулировщика.

Выглядит он как привычный светофор, однако каждая секция может выдавать не только цвет, н и изображения – цифры, стрелки, фигурки людей. Светофор может изобразить даже смайлик. По словам разработчиков, такую индикацию можно включать для улиц, которые в праздничные дни становятся исключительно пешеходными.

Устройство может работать в режиме дорожного или пешеходного светофора и разруливать любые ситуации, предотвращая возникновение пробок, благодаря заложенной в него системе GPRS. Смена индикации осуществляется дистанционно.

Пока универсальный светофор существует только в виде прототипа, рассказал «Российской газете» замначальника ГБУ НСО «СМЭУ» Евгений Барсуков. Перед его запуском в производство необходимо провести испытания в максимально приближенных к реальности условиях и пройти процедуру сертификации. На улицах городов такие светофоры могут появиться не ранее 2019 года.

В реабилитации после инсульта поможет компьютер Далее в рубрике В реабилитации после инсульта поможет компьютерУченые МГУ и МГТУ имени Н.Э. Баумана создали компьютерную программу для, призванную ускорить восстановление организма после инсульта.

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО