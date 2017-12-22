В Новосибирске создали универсальный светофор

Выглядит он как привычный светофор, однако каждая секция может выдавать не только цвет, н и изображения – цифры, стрелки, фигурки людей. Светофор может изобразить даже смайлик. По словам разработчиков, такую индикацию можно включать для улиц, которые в праздничные дни становятся исключительно пешеходными.

Устройство может работать в режиме дорожного или пешеходного светофора и разруливать любые ситуации, предотвращая возникновение пробок, благодаря заложенной в него системе GPRS. Смена индикации осуществляется дистанционно.

Пока универсальный светофор существует только в виде прототипа, рассказал «Российской газете» замначальника ГБУ НСО «СМЭУ» Евгений Барсуков. Перед его запуском в производство необходимо провести испытания в максимально приближенных к реальности условиях и пройти процедуру сертификации. На улицах городов такие светофоры могут появиться не ранее 2019 года.

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