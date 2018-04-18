В Новосибирске создали сверхпрочные керамические шурупы для операций на позвоночнике

Ученые из Новосибирска разработали первые в России керамические шурупы. С их помощью врачи смогут проводить хирургические операции на позвоночнике. Керамические шурупы дадут возможность пациентам лучше адаптироваться в послеоперационный период.

В настоящее время медики используют металлические шурупы, которые нередко вызывают аллергию и воспаления. Кроме того, изделия из оксидной керамики не требуют замены, поэтому пациенту не потребуются повторные хирургические вмешательства.

Ученые отмечают, что новое изделие может использоваться в травматологии и ортопедии, а его стоимость гораздо ниже западных аналогов.

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