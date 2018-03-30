В Новосибирске разработали искусственное сердце на основе дискового насоса

Разработка принадлежит ученым Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина. Первый в России дисковый насос позволяет уменьшить риск контакта крови с его составными частями.

Об этом сообщил руководитель центра хирургии аорты и коронарных артерий НМИЦ Александр Чернявский. Он отметил, что разработка принципиально отличается от тех, которые в настоящее время используют в трансплантологии.

«Мы используем другой ротор, не лопасти, а пакет дисков, которые при вращении за счет трения жидкости перекачивают кровь», - рассказал Чернявский.

Ученый уверен, что насос позволит сберечь кровь во время работы в организме человека за счет того, что эритроциты не контактируют с дисками.

Полную версию статьи читайте на портале «Умная страна»

Далее в рубрике