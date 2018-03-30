В Новосибирске разработали искусственное сердце на основе дискового насоса

По словам ученых, он позволяет сберечь кровь во время работы в человеческом организме
Разработка принадлежит ученым Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина. Первый в России дисковый насос позволяет уменьшить риск контакта крови с его составными частями.
Об этом сообщил руководитель центра хирургии аорты и коронарных артерий НМИЦ Александр Чернявский. Он отметил, что разработка принципиально отличается от тех, которые в настоящее время используют в трансплантологии.
«Мы используем другой ротор, не лопасти, а пакет дисков, которые при вращении за счет трения жидкости перекачивают кровь», - рассказал Чернявский.
Ученый уверен, что насос позволит сберечь кровь во время работы в организме человека за счет того, что эритроциты не контактируют с дисками.
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