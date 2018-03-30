В Новосибирске разработали искусственное сердце на основе дискового насоса
pixabay.com

pixabay.com

По словам ученых, он позволяет сберечь кровь во время работы в человеческом организме

Разработка принадлежит ученым Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина. Первый в России дисковый насос позволяет уменьшить риск контакта крови с его составными частями.

Об этом сообщил руководитель центра хирургии аорты и коронарных артерий НМИЦ Александр Чернявский. Он отметил, что разработка принципиально отличается от тех, которые в настоящее время используют в трансплантологии.

«Мы используем другой ротор, не лопасти, а пакет дисков, которые при вращении за счет трения жидкости перекачивают кровь», - рассказал Чернявский.

Ученый уверен, что насос позволит сберечь кровь во время работы в организме человека за счет того, что эритроциты не контактируют с дисками.

Полную версию статьи читайте на портале «Умная страна»

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
Создана кость с эффектом самовосстановления Далее в рубрике Создана кость с эффектом самовосстановленияУченым удалось получить материал, самостоятельно устраняющий повреждения

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО