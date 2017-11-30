В Новосибирске нашли экологически чисты способ отопления

В новосибирском Институте катализа СО РАН придумали альтернативный способ обогрева с использованием адсорбента и метанола, не наносящий ущерба окружающей среде.
По словам сотрудников института, суть метода состоит в охлаждении метанола до очень низких температур и нагревании адсорбента до температуры окружающего воздуха. Химическая реакция приводит к выделению тепла. В зависимости от количества адсорбента и мощности установки, в которой происходит реакция, тепла может хватить на обогрев одного дома или целого населенного пункта.
«Это – способ подогрева помещений, который не использует органическое топливо. Мы ничего не сжигаем, никаких вредных веществ в атмосферу не выбрасываем, а получаем тепло с помощью адсорбентов», - заявил главный научный сотрудник Института Юрий Аристов.
Ученые продолжают совершенствовать свою технологию. Однако при этом отмечают, что это только альтернативный способ, который вряд ли заменит привычную систему теплоснабжения, сообщает сайт РАН.Далее в рубрике В России создадут наноспутники для геофизического мониторингаРоссийские ученые сформировали консорциум, который займется созданием наноспутников для мониторинга геофизических полей нашей планеты. Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Пришельцы, а не аборигеныВ Санкт-Петербурге определили происхождение животного мира Гренландии
Комментарии