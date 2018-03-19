Новое устройство защитит здоровье при лучевой терапии
pixabay.com

pixabay.com

Сибирские ученые напечатали коллиматор на 3D-принтере

Сотрудники Томского политехнического университета напечатали коллиматор на 3D-принтере. Обычно аналоги изготавливают из металлов.

По словам преподавателя Инженерной школы ядерных технологий ТПУ Юрия Черепенникова, чтобы во время лучевой терапии не пострадали здоровые ткани, нужно облучать строго определенную область.

Лучшим способом является электронный пучок, изначально имеющий заданную форму, совпадающую с границами опухоли, а не стандартную квадратную или круглую.

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Теги:
Места: Россия
События: наука, здоровье
Персоны: ученые
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