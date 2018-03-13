Новое слово в борьбе с вирусом гриппа
pixabay.com

pixabay.com

Сибирские ученые создали новое вещество, способное защитить человека от вируса гриппа

Сотрудники Иркутского института химии Сибирского отделения РАН синтезировали вещество, способное защитить человека от вируса гриппа.

По словам старшего научного сотрудника группы фармацевтической разработки института Яны Костыро, разработка вещества началась в 2013 году, а в конце прошлого года ИрИХ СО РАН получил патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности на способ получения средства, обладающего противовирусной активностью. 

Эксперименты, проведенные на лабораторных мышах, показали, что новое вещество обладает хорошим профилактирующим действием.

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Теги:
Места: Россия
События: наука, здоровье
Персоны: ученые
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