Новое лекарство «ударит» точно в цель
Найден способ помочь лекарству точнее «целиться» по белкам
Российские ученые совместно с коллегами из США и Китая расшифровали структуру одного из важнейших белков нервной системы в комплексе с несколькими лекарственными молекулами.
Открытие позволяет в дальнейшем разработать новые лекарства с контролируемым действием, адресной доставкой и сниженными побочными эффектами.
Во время болезни нарушается слаженная работа белковых молекул в клетках организма.
Именно на восстановлении этого равновесия основано действие многих лекарственных препаратов.
Полная версия статьи доступна на сайте «Умная страна»Далее в рубрике «Алроса» представила детектор определения подлинности бриллиантовAlrosa Diamond Inspector способен выявлять подлинность «лучших друзей девушек» Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Хокинг: «Жизнь была бы очень трагичной, если бы не была такой забавной…»МГУ выразил соболезнования в связи с кончиной великого ученого - Стивена Хокинга
Комментарии