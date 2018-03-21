Новое лекарство «ударит» точно в цель

Российские ученые совместно с коллегами из США и Китая расшифровали структуру одного из важнейших белков нервной системы в комплексе с несколькими лекарственными молекулами.

Открытие позволяет в дальнейшем разработать новые лекарства с контролируемым действием, адресной доставкой и сниженными побочными эффектами.

Во время болезни нарушается слаженная работа белковых молекул в клетках организма.

Именно на восстановлении этого равновесия основано действие многих лекарственных препаратов.

Полная версия статьи доступна на сайте «Умная страна»

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»»