Новое лекарство «ударит» точно в цель
Елена Хавина/Пресс-служба МФТИ

Елена Хавина/Пресс-служба МФТИ

Найден способ помочь лекарству точнее «целиться» по белкам

Российские ученые совместно с коллегами из США и Китая расшифровали структуру одного из важнейших белков нервной системы в комплексе с несколькими лекарственными молекулами.

Открытие позволяет в дальнейшем разработать новые лекарства с контролируемым действием, адресной доставкой и сниженными побочными эффектами.

Во время болезни нарушается слаженная работа белковых молекул в клетках организма.

Именно на восстановлении этого равновесия основано действие многих лекарственных препаратов.

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Места: Россия
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Персоны: ученые
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