Новая тема олимпиады школьников «Ломоносов» - космонавтика

В олимпиаде могут принять участие ученики 7-11 классов
Школьная олимпиада «Ломоносов» в текущем учебном году впервые пройдет по направлению «Космонавтика».
Курировать новое направление будет факультет космических исследований МГУ и Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга МГУ.
Участники должны будут решить реальные задачи, возникающие в работе специалистов космической отрасли. Задания будут ориентированы на знания в области астрономии, физики, математики и информатики.
Первый тур пройдет с 5 по 10 декабря 2017 года. Далее, участники, показавшие высокие результаты, будут приглашены на очный тур, который состоится в марте 2018 года в МГУ.
Победители олимпиады получат памятные сувениры из рук российских космонавтов.
Олимпиада школьников «Ломоносов» позволяет получить льготы при поступлении в Московский университет.Далее в рубрике Российский математик решил «задачу о дощечках»Александр Полянский из Московского физтеха в Долгопрудном совместно с Цзылинь Цзяном из израильского института Технион представили доказательство теоремы, сформулированной родоначальником комбинаторной геометрии Ласло Фейеш Тотом в 1973 году Читайте в рубрике «Наука и технологии» Аритмию можно победитьРецепторы адреналина влияют на мерцательную аритмию
Комментарии