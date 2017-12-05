Новая тема олимпиады школьников «Ломоносов» - космонавтика
Новая тема олимпиады школьников «Ломоносов» - космонавтика

В олимпиаде могут принять участие ученики 7-11 классов

Школьная олимпиада «Ломоносов» в текущем учебном году впервые пройдет по направлению «Космонавтика».

Курировать новое направление будет факультет космических исследований МГУ и Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга МГУ.

Участники должны будут решить реальные задачи, возникающие в работе специалистов космической отрасли. Задания будут ориентированы на знания в области астрономии, физики, математики и информатики.

Первый тур пройдет с 5 по 10 декабря 2017 года. Далее, участники, показавшие высокие результаты, будут приглашены на очный тур, который состоится в марте 2018 года в МГУ.

Победители олимпиады получат памятные сувениры из рук российских космонавтов.

Олимпиада школьников «Ломоносов» позволяет получить льготы при поступлении в Московский университет. 

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