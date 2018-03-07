Новая система обнаружит преступника на видео по фотороботу

Специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) разрабатывают систему поиска людей на видеозаписях по любому «плоскому» изображению.

С помощью новой разработки можно будет, например, по фотороботу определить попавшего на камеры преступника.

По словам кандидата технических наук, ученого ТПУ Степана Небаба, система состоит из специальных датчиков для съемки и программного обеспечения.

Ученый пояснил, что данные, поступающие с системы, сможет обработать любой компьютер, однако чем больше число изображений, по которым ведется поиск, тем мощнее должна быть оперативная память устройства.

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