Новая система обнаружит преступника на видео по фотороботу
pixabay.com

pixabay.com

Разработка сибирских ученых позволит найти на видеозаписи человека по фотороботу

Специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) разрабатывают систему поиска людей на видеозаписях по любому «плоскому» изображению.

С помощью новой разработки можно будет, например, по фотороботу определить попавшего на камеры преступника.

По словам кандидата технических наук, ученого ТПУ Степана Небаба, система состоит из специальных датчиков для съемки и программного обеспечения.

Ученый пояснил, что данные, поступающие с системы, сможет обработать любой компьютер, однако чем больше число изображений, по которым ведется поиск, тем мощнее должна быть оперативная память устройства.

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Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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