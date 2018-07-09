Нижегородские ученые разрабатывают управляемый силой мысли автомобиль
reuters

reuters

Новинка может появиться на дорогах России в 2020 году

Специалисты Национального исследовательского Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) разрабатывают нейромобиль, который будет управляться силой мысли. 

Автомобиль сможет самостоятельно распознавать намерения водителя через специальные датчики, вмонтированные в его шляпу, и соответственно реагировать на человеческие сигналы. Если водитель подумает, что нужно повернуть налево или направо, нейромобиль выполнит его мысли.

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Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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