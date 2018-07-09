Нижегородские ученые разрабатывают управляемый силой мысли автомобиль

Специалисты Национального исследовательского Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) разрабатывают нейромобиль, который будет управляться силой мысли.

Автомобиль сможет самостоятельно распознавать намерения водителя через специальные датчики, вмонтированные в его шляпу, и соответственно реагировать на человеческие сигналы. Если водитель подумает, что нужно повернуть налево или направо, нейромобиль выполнит его мысли.

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