Нейростимулятор для лечения эпилепсии вскоре создадут в России

Студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разрабатывают новый нейростимулятор, который заменит дорогостоящий зарубежный аналог. Первый прототип устройства представят на биоинженерном хакатоне «Нейростат»: он пройдет на базе вуза с 15 по 19 мая.

Работы над аппаратом ведутся в Центре проектной деятельности (ЦПД) ДВФУ под руководством нейрохирурга Артура Биктимирова.

Он отмечает, что из-за высокой стоимости зарубежного прибора (около 1 млн рублей) врачи вынуждены снижать количество проводимых операций. Ежегодно около 25 тыс. россиян ждут имплантации, а выполняется не более 1 тыс. операций.

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