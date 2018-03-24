Нейростимулятор для лечения эпилепсии вскоре создадут в России
pixabay.com

pixabay.com

Образец устройства будет представлен на биоинженерном хакатоне «Нейростат»

Студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разрабатывают новый нейростимулятор, который заменит дорогостоящий зарубежный аналог. Первый прототип устройства представят на биоинженерном хакатоне «Нейростат»: он пройдет на базе вуза с 15 по 19 мая.

Работы над аппаратом ведутся в Центре проектной деятельности (ЦПД) ДВФУ под руководством нейрохирурга Артура Биктимирова.

Он отмечает, что из-за высокой стоимости зарубежного прибора (около 1 млн рублей) врачи вынуждены снижать количество проводимых операций. Ежегодно около 25 тыс. россиян ждут имплантации, а выполняется не более 1 тыс. операций.

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Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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