Нейросеть поможет ученым искать полезные вещества в растениях
Нейросеть поможет ученым искать полезные вещества в растениях

Искусственному интеллекту поручат рутинную работу по анализу микроснимков

В растениях содержится множество полезных для человека соединений. Для их извлечения необходимо преодолеть препятствие в виде клеточных стенок – частично разупорядочить (разрушить) их.

Перед этим следует оценить их плотность, организацию, степень упорядоченности. Традиционно для этого производится тончайший срез алмазным ножом, который затем изучается с помощью электронного микроскопа.

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Теги:
Места: Россия
Персоны: ученые
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