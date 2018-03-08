Нейросеть поможет ученым искать полезные вещества в растениях
Искусственному интеллекту поручат рутинную работу по анализу микроснимков
В растениях содержится множество полезных для человека соединений. Для их извлечения необходимо преодолеть препятствие в виде клеточных стенок – частично разупорядочить (разрушить) их.
Перед этим следует оценить их плотность, организацию, степень упорядоченности. Традиционно для этого производится тончайший срез алмазным ножом, который затем изучается с помощью электронного микроскопа.
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