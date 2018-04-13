Нейросеть научили понимать собак
ИИ удалось запрограммировать на предсказание поведения животных
Разработкой нейросети занимались американские ученые из Вашингтонского университета и Института в области искусственного интеллекта. Для ее обучения они использовали собаку, на голове которой была укреплена видеокамера, а на теле и конечностях – датчики, фиксирующие все движения.
В итоге были получены свыше 30 тысяч кадров движения собаки. Они использовались в качестве базы для работы нейросети.
Полную версию читайте на портале «Умная страна»Далее в рубрике Запатентован прибор для измерения деформаций «космических» материаловОн создавался для определения свойств веществ при строительстве российской обсерватории «Миллиметрон» Читайте в рубрике «Инновации» Станислав Протасов: «Технологии Acronis спасают миллионы»Сооснователь IT-гиганта представил в Технопарке МФТИ настоящий гоночный болид «Формулы-1»
Комментарии