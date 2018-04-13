Нейросеть научили понимать собак

Разработкой нейросети занимались американские ученые из Вашингтонского университета и Института в области искусственного интеллекта. Для ее обучения они использовали собаку, на голове которой была укреплена видеокамера, а на теле и конечностях – датчики, фиксирующие все движения.

В итоге были получены свыше 30 тысяч кадров движения собаки. Они использовались в качестве базы для работы нейросети.

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