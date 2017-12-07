Нейрохирурги центра им. Н.Н. Бурденко выпустили книгу по эндоскопической хирургии
pixabay.com

pixabay.com

Ведущие нейрохирурги НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко выпустили книгу под названием «Эндоскопическая транссфеноидальная хирургия»

Как сообщает портал «Медвестник», она посвящена самой сложной области нейрохирургии – эндоскопическим операциям при различных опухолях головного мозга.

В работе обобщен опыт не только российских врачей, который составляет более 5 тыс. операций, но и рассмотрены достижения в данной области науки в мире. В книге можно встретить большое количество иллюстративного материала. В ней подробно описаны результаты конкретных клинических случаев и длительных наблюдений за пациентами.

Один из авторов книги, заведующий отделением хирургии базальных опухолей НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко, профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Медицинского института РУДН Павел Калинин считает, что выполняя ежемесячно менее пяти операций, невозможно получить знания в этой области медицины.

В книге также систематизирован большой опыт эндоскопической эндоназальной хирургии, при котором лекарства вводятся в организм пациента в виде ионов за счет использования тока.

Теги:
Места: Россия
События: здоровье
Персоны: ученые
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