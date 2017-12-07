Нейрохирурги центра им. Н.Н. Бурденко выпустили книгу по эндоскопической хирургии

Как сообщает портал «Медвестник», она посвящена самой сложной области нейрохирургии – эндоскопическим операциям при различных опухолях головного мозга.

В работе обобщен опыт не только российских врачей, который составляет более 5 тыс. операций, но и рассмотрены достижения в данной области науки в мире. В книге можно встретить большое количество иллюстративного материала. В ней подробно описаны результаты конкретных клинических случаев и длительных наблюдений за пациентами.

Один из авторов книги, заведующий отделением хирургии базальных опухолей НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко, профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Медицинского института РУДН Павел Калинин считает, что выполняя ежемесячно менее пяти операций, невозможно получить знания в этой области медицины.

В книге также систематизирован большой опыт эндоскопической эндоназальной хирургии, при котором лекарства вводятся в организм пациента в виде ионов за счет использования тока.

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