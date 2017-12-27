Неровности бетона можно будет увидеть в 3D-формате
pixabay.com

pixabay.com

Радиофизики Томского государственного университета занимаются разработкой специального прибора, способного «видеть» сквозь любые горизонтальные поверхности

С помощью инновационного томографа можно будет увидеть трещины и инородные тела в бетоне. Устройство будет проектировать все неровности в формате 3D.

На данный момент, для проверки дефектов бетона чаще всего используется обычный молоток. «Глухой» звук говорит о пустотах внутри конструкции.

Радиотомограф, который разрабатывают томские инженеры, работает на основе радиоволнового томосинтеза (нечто среднее между рентгеном и компьютерной томографией). 

Инновационная разработка способна «видеть» сквозь стены благодаря сверхширокополостному излучению, когда в одном сигнале одновременно есть и высокие, и низкие частоты.

Для томографа напишут специальную программу, которая в режиме реального времени будет выводить на экран 3D-изображение покрытия, выделяя дефекты: мусор, камни, трещины, воздушные прослойки, сообщает Научный микроблог Минобрнауки России. 

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