Неровности бетона можно будет увидеть в 3D-формате

Радиофизики Томского государственного университета занимаются разработкой специального прибора, способного «видеть» сквозь любые горизонтальные поверхности
С помощью инновационного томографа можно будет увидеть трещины и инородные тела в бетоне. Устройство будет проектировать все неровности в формате 3D.
На данный момент, для проверки дефектов бетона чаще всего используется обычный молоток. «Глухой» звук говорит о пустотах внутри конструкции.
Радиотомограф, который разрабатывают томские инженеры, работает на основе радиоволнового томосинтеза (нечто среднее между рентгеном и компьютерной томографией).
Инновационная разработка способна «видеть» сквозь стены благодаря сверхширокополостному излучению, когда в одном сигнале одновременно есть и высокие, и низкие частоты.
Для томографа напишут специальную программу, которая в режиме реального времени будет выводить на экран 3D-изображение покрытия, выделяя дефекты: мусор, камни, трещины, воздушные прослойки, сообщает Научный микроблог Минобрнауки России.Далее в рубрике Российские ученые смогут восстановить плодородие почвыРазработка ученых поможет значительно упростить и ускорить процесс рекультивации техногенно-нарушенных земель
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