Названы победители конкурса ВИК.Нано 2017

Конкурс проводится Фондом инфраструктурных и образовательных программ. Всего было подано 57 заявок из 23 городов России
Аспирант Института физики Красноярского научного центра СО РАН Роман Морячков стал одним из победителей Всероссийского инженерного конкурса студентов и аспирантов ВИК.Нано 2017.
Победу молодому ученому принесла разработка нового подхода для изучения пространственной структуры одиночных биологических молекул, сочетающего данные синхротронных и спектральных исследований.
Работа Романа посвящена решению атомарной структуры небольших биологических молекул — в частности, ДНК-аптамеров, состоящих из всего лишь нескольких десятков азотистых оснований.
Аспирант предложил объединить данные о форме молекул, которые предоставляет малоугловое рентгеновское рассеяние, с данными инфракрасной спектроскопии.
Кроме того, эксперты оценили работу Александра Момзякова, посвященную разработке композиционных материалов на основе ПВХ со стеаратами металлов, а также Владимира Петрова, разработавшего детальный проект системы автономного энергоснабжения для частного дома, основанной на гетероструктурных солнечных батареях.
Победители отправятся трехдневный технологический тур в Лёвен по одному из крупнейших в Европе центру исследований и инноваций IMEC с посещением лабораторий и «чистых комнат».Далее в рубрике В Якутии нашли уникальное копье внутри скелета мамонтаТакие технологии изготовления копий появились около 12 тысяч лет назад Читайте в рубрике «Инновации» Станислав Протасов: «Технологии Acronis спасают миллионы»Сооснователь IT-гиганта представил в Технопарке МФТИ настоящий гоночный болид «Формулы-1»
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