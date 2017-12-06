Названы победители конкурса ВИК.Нано 2017
N+1 Роман Морячков

N+1 Роман Морячков

Конкурс проводится Фондом инфраструктурных и образовательных программ. Всего было подано 57 заявок из 23 городов России

Аспирант Института физики Красноярского научного центра СО РАН Роман Морячков стал одним из победителей Всероссийского инженерного конкурса студентов и аспирантов ВИК.Нано 2017.

Победу молодому ученому принесла разработка нового подхода для изучения пространственной структуры одиночных биологических молекул, сочетающего данные синхротронных и спектральных исследований.

Работа Романа посвящена решению атомарной структуры небольших биологических молекул — в частности, ДНК-аптамеров, состоящих из всего лишь нескольких десятков азотистых оснований.

Аспирант предложил объединить данные о форме молекул, которые предоставляет малоугловое рентгеновское рассеяние, с данными инфракрасной спектроскопии.

Кроме того, эксперты оценили работу Александра Момзякова, посвященную разработке композиционных материалов на основе ПВХ со стеаратами металлов, а также Владимира Петрова, разработавшего детальный проект системы автономного энергоснабжения для частного дома, основанной на гетероструктурных солнечных батареях.

Победители отправятся трехдневный технологический тур в Лёвен по одному из крупнейших в Европе центру исследований и инноваций IMEC с посещением лабораторий и «чистых комнат».

Теги:
События: наука
Персоны: ученые
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