Названы главные факторы развития аллергии у московских детей

Столичные врачи выяснили, что становится причиной аллергических реакций у московских детей и подростков. Чаще всего были выявлены непереносимость яичного белка, коровьего молока и частиц кожи кошек. Также ученые показали, как меняется число реакций на конкретные аллергены с возрастом.

Исследование поводилось на базе Городской детской клинической больницы № 13 имени Н.Ф. Филатова в столице. Его участниками явились пациенты, вставшие на учет аллерголога с мая по декабрь 2016 года. В число испытуемых вошли дети и подростки в возрасте от шести месяцев до 17 лет.

У всех участников исследования был подтвержден диагноз «аллергия» или имелись подозрения на данное заболевание. Кроме того, специалисты исследовали тех детей, которые не имели инфекционных заболеваний минимум за две недели до начала эксперимента, иначе это могло повлиять на результаты анализов.

Полную версию статьи читайте на портале «Умная страна»

Далее в рубрике