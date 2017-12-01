Названа причина болезни Крона

Причиной аутоиммунного воспалительного заболевания кишечника — болезни Крона, оказалась бактерия Echerichia coli (кишечная палочка), живущая в организме каждого человека, рассказала сотрудник ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, один из авторов исследования Дарья Ракитина.

По ее словам, в кишечнике больных людей есть гены E.coli, похожие на гены родственной ей бактерии сальмонеллы, которая вызывает опасные пищевые инфекции.

«Примерно у половины обследованных людей с болезнью Крона было обнаружено аномально высокое содержание бактерий кишечной палочки по сравнению со здоровыми людьми», — пояснила Дарья Ракитина.

Исследование показало, что проникновение этого вида бактерии в слизистую оболочку кишечника вызывает агрессивную реакцию со стороны человеческого иммунитета, которая проявляется в виде болезни Крона.

Кроме того, российские ученые установили, что в геномах Е. coli от пациентов с болезнью Крона достоверно чаще встречаются гены, вовлеченные в метаболизм пропандиола и других многоатомных спиртов.

На основании исследования биологи сделали выводы о том, что отличия E. coli у здоровых и больных людей могут быть использованы для разработки скрининговых диагностических систем для проведения неинвазивных анализов, позволяющих выявить болезнь на ранних стадиях, сообщает «Индикатор».

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