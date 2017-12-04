Названа норма содержания бора в организме человека
Химический элемент бор

Химический элемент бор

Исследование, проведенное российскими учеными, позволит лучше понять роль, которую бор играет в обмене веществ

Ученый из Российского университета дружбы народов (РУДН) Андрей Грабеклис и его коллеги определили нормальное содержание бора в организме человека.

«Ни гормональные различия, ни другие факторы не влияют на обмен бора», – пояснил Грабеклис, отметив, что в волосах показатели отличаются от показателей в крови.

По мнению исследователя, это объясняется разными схемами пищевого потребления бора – например, мужчины едят больше мяса, а женщины больше растительной пищи.

Микроэлементы – необходимые для жизнедеятельности растений и животных вещества, присутствующие в организме в небольших количествах. Бор выполняет в организме человека ряд полезных биохимических функций, способствует обмену веществ костной ткани, метаболизму витамина D.

После того, когда значимость бора была выявлена и доказана, перед ученымивстал вопрос о границах нормальных значений концентрации этого элемента в тканях человека.

Почти весь бор поступает в организм человека вместе с пищей. В крови содержание всех веществ поддерживается в жестких рамках, и любой выход за эти рамки говорит или о кратковременных изменениях или о серьезных отклонениях на клиническом уровне. Вместе с тем, волосы по мере роста накапливают бор, вымывающийся из крови.

Выяснилось, что диапазон допустимых значений для концентрации бора в волосах составляет 0,77–6,51 микрограмм/грамм для мужчин, для женщин же – значительно меньше: 0,47–3,89. Однако для крови разница между полами оказалась незначительной.

По мнению ученых, полученные результаты говорят о том, что характер обмена бора в человеческом организме не зависит от пола, и его функции одинаковы у мужчин и женщин, пишет «Индикатор».

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События: наука, здоровье
Персоны: ученые
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