Названа дата закрытия телепроекта «Дом-2»

Однако самым ожидаемым является финал скандального телепроекта, в котором «каждый сможет построить свою любовь».



Игроки онлайн-викторины «Интуит» получили возможность принять участие в социальном опросе полу-шуточного характера, где им предстоит выбрать из предложенных девяти ответов на вопрос - «Какое из этих событий произойдет в 2018 году?».



Также есть возможность оставить свой вариант в комментариях.



Первое место с 25,4% занял вариант «Закроется телепроект «Дом-2».



Эпатажное скандальное шоу с участием лиц, не слышавших о понятии культуры, пытается выплывать, отталкиваясь от голов несчастных зрителей, погребая их под собой без надежды на вдох разума.





Фото: участник «Дома-2» выражает своё мнение по поводу закрытия проекта



Хочется верить, что данное число голосов - не только надежда на желанное событие, но и будущий свершившийся факт.



Вторую строчку в рейтинге с 17,4% занял вариант «Сборная России выиграет ЧМ по футболу».



Здесь на лицо ситуация очевидная – граждане России очень хотят видеть в родных стенах победу футбольной сборной на Чемпионате Мира в 2018 году. Однако если рассматривать вариант даже не скептически, а просто применяя анализ и объективно оценивая силы, мысли о победе уступают место стратегическому размышлению и практическому созерцанию без глубоких эмоций.





Александр Кокорин готов выстрелить на ЧМ-2018 (Фотофакт)



Третье место занял вездесущий грузино-украинский «политик». Вариант «Михаил Саакашвили станет президентом Украины» набрал 13,3%.



Неуемную энергию Михаила Саакашвили можно сравнить с пришедшим в бренный мир одичавшим духом после некого спиритического сеанса, и после общения с которым, вызывавшие дух никак не могут заставить его вернуться обратно.







На фото: возможно, будущий президент Украины



Четвертое место с 9,9% занял вариант «США станут столицей мирового допинга».



После скандального спортивного ток-шоу с участием Международного Олимпийского комитета (МОК) только ленивый не видит в его решениях руку США, спортсмены которых вовсе избежали тестов на допинг просто по факту своего существования. В то время как спортсмены из России оказались буквально между молотом и наковальней, и теперь вынуждены выступать в Южной Корее даже без собственного флага.



Пятую строчку поделили между собой люди, непохожие друг на друга почти во всем, словно с разных планет – президент России Владимир Путин и эстрадный певец Филипп Киркоров, набравшие по 7,3% голосов.



Правда, если в первом случае граждане России пожелали женить Владимира Путина, то во втором случае – все должно закончиться для Филиппа Киркорова… каминг-аутом.



Расшифровываем на всякий случай. «Каминг-аут» — процесс открытого и добровольного признания человеком своей принадлежности к сексуальному или гендерному меньшинству, либо результат такого процесса.



С отставанием в одну десятую бала (7,2%) шестую позицию рейтинга занял вариант «Федор Бондарчук снимет хороший фильм».



Россияне настолько разуверились в таланте сына великого Сергея Бондарчука снимать качественные фильмы, что надеются – в 2018 году режиссер исправится. Правда, причин для этого много не наберешь, но надежда всегда умирает последней.



Седьмая строчка с 4,7% занята Ольгой Бузовой, которая, по разумению некоторых голосовавших, все же за что-то сможет получить музыкальную премию «Грэмми».



Вариант поистине фантастический, если учесть, что в данной премии предпочтение отдается вовсе не по принципу «Золотого граммофона» или «Евровидения».



Последнее место занял вариант «В онлайн-викторине «Интуит» появится первый миллиардер» - 2%.



Участники викторины, пусть и в небольшом количестве, проявили иронию и доказали владение информацией на более глубоком уровне – в игре «Интуит» миллиардером стать просто невозможно, но вполне реально стать миллионером, как уже однажды случилось с одним из игроков.



Напомним, старт Большой игры в онлайн-викторине «Интуит» совсем скоро! Проверьте свою интуицию и выиграйте яркие, уникальные призы! С наступающим Новым годом!

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Умная Россия»