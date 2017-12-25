Названа дата закрытия телепроекта «Дом-2»

Предстоящий год принесет немало приятных сюрпризов россиянам
Однако самым ожидаемым является финал скандального телепроекта, в котором «каждый сможет построить свою любовь».
Игроки онлайн-викторины «Интуит» получили возможность принять участие в социальном опросе полу-шуточного характера, где им предстоит выбрать из предложенных девяти ответов на вопрос - «Какое из этих событий произойдет в 2018 году?».
Также есть возможность оставить свой вариант в комментариях.
Первое место с 25,4% занял вариант «Закроется телепроект «Дом-2».
Эпатажное скандальное шоу с участием лиц, не слышавших о понятии культуры, пытается выплывать, отталкиваясь от голов несчастных зрителей, погребая их под собой без надежды на вдох разума.
Фото: участник «Дома-2» выражает своё мнение по поводу закрытия проекта
Хочется верить, что данное число голосов - не только надежда на желанное событие, но и будущий свершившийся факт.
Вторую строчку в рейтинге с 17,4% занял вариант «Сборная России выиграет ЧМ по футболу».
Здесь на лицо ситуация очевидная – граждане России очень хотят видеть в родных стенах победу футбольной сборной на Чемпионате Мира в 2018 году. Однако если рассматривать вариант даже не скептически, а просто применяя анализ и объективно оценивая силы, мысли о победе уступают место стратегическому размышлению и практическому созерцанию без глубоких эмоций.
Александр Кокорин готов выстрелить на ЧМ-2018 (Фотофакт)
Третье место занял вездесущий грузино-украинский «политик». Вариант «Михаил Саакашвили станет президентом Украины» набрал 13,3%.
Неуемную энергию Михаила Саакашвили можно сравнить с пришедшим в бренный мир одичавшим духом после некого спиритического сеанса, и после общения с которым, вызывавшие дух никак не могут заставить его вернуться обратно.
На фото: возможно, будущий президент Украины
Четвертое место с 9,9% занял вариант «США станут столицей мирового допинга».
После скандального спортивного ток-шоу с участием Международного Олимпийского комитета (МОК) только ленивый не видит в его решениях руку США, спортсмены которых вовсе избежали тестов на допинг просто по факту своего существования. В то время как спортсмены из России оказались буквально между молотом и наковальней, и теперь вынуждены выступать в Южной Корее даже без собственного флага.
Пятую строчку поделили между собой люди, непохожие друг на друга почти во всем, словно с разных планет – президент России Владимир Путин и эстрадный певец Филипп Киркоров, набравшие по 7,3% голосов.
Правда, если в первом случае граждане России пожелали женить Владимира Путина, то во втором случае – все должно закончиться для Филиппа Киркорова… каминг-аутом.
Расшифровываем на всякий случай. «Каминг-аут» — процесс открытого и добровольного признания человеком своей принадлежности к сексуальному или гендерному меньшинству, либо результат такого процесса.
С отставанием в одну десятую бала (7,2%) шестую позицию рейтинга занял вариант «Федор Бондарчук снимет хороший фильм».
Россияне настолько разуверились в таланте сына великого Сергея Бондарчука снимать качественные фильмы, что надеются – в 2018 году режиссер исправится. Правда, причин для этого много не наберешь, но надежда всегда умирает последней.
Седьмая строчка с 4,7% занята Ольгой Бузовой, которая, по разумению некоторых голосовавших, все же за что-то сможет получить музыкальную премию «Грэмми».
Вариант поистине фантастический, если учесть, что в данной премии предпочтение отдается вовсе не по принципу «Золотого граммофона» или «Евровидения».
Последнее место занял вариант «В онлайн-викторине «Интуит» появится первый миллиардер» - 2%.
Участники викторины, пусть и в небольшом количестве, проявили иронию и доказали владение информацией на более глубоком уровне – в игре «Интуит» миллиардером стать просто невозможно, но вполне реально стать миллионером, как уже однажды случилось с одним из игроков.
Напомним, старт Большой игры в онлайн-викторине «Интуит» совсем скоро! Проверьте свою интуицию и выиграйте яркие, уникальные призы! С наступающим Новым годом!
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