Найти и уничтожить!

Сотрудники Московского центра медицинской радиологии разработали уникальную методику выявления рака легких с помощью низкодозной компьютерной томографии.

«С учетом результатов последних научных исследований и современных IT-возможностей мы усовершенствовали существующий алгоритм и ввели 3D-измерение объемов очагов онкологического заболевания. Кроме этого большие надежды возложены на внедрение алгоритмов искусственного интеллекта для поиска очагов в легких», - рассказал директор Центра медицинской радиологии департамента здравоохранения Москвы Сергей Морозов.

Обследование ориентировано на пациентов со стажем курения более 30 лет, а также бросивших курить менее 15 лет назад.

Направление на скрининг можно получить у терапевта, участкового врача или врача общей практики. При необходимости пациента направят на дополнительные обследования или консультации специалистов, в том числе врача-онколога.

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