Найдено природное лекарство от паралича
© Фото : Yu Zeng

© Фото : Yu Zeng

В последние годы ученые находят все больше аналогов лекарств в организмах обитателей суши и морей

Российские ученые сделали революционное открытие в лечении паралича.

По словам химика из МГУ, заведующего лабораторией в Институте биоорганической химии РАН в Москве Александра Василевского, в яде пауков вида Heriaeus melloteei обнаружено необычное вещество, которое мешает «утечке тока» в нервных и мышечных клетках и блокирует развитие периодического паралича.

«Открытие подобного действия токсина позволяет надеяться, что можно создать эффективные препараты для лечения больных гипокалиемическим параличом и другими сходными недугами», - пояснил ученый.

Он также отметил, что полученная модель взаимодействия канала и токсина из яда паука открывает перспективы для разработки новых лекарств.

Пауки Heriaeus melloteei не плетут ловчие сети, а нападают на жертв из засады, надеясь на свою маскировку, высокую скорость атаки и силу яда. Биологов заинтересовали свойства яда этих насекомых.

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Теги:
Места: Россия
События: наука
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