Найдено новое альтернативное топливо для автомобилей

Технологию переработки подобных отходов в экологически чистое топливо разработали специалисты кафедры цветных металлов и золота НИТУ «МИСиС» совместно с приглашенным из Германии профессором Александром Громовым.

Они предлагают использовать банки от напитков как реагент для генерирующей водород системы: «металлический алюминий – вода». В результате будет получаться водород, который можно сжигать или окислять с получением электричества в топливной ячейке. Химической энергии, заключенной в одной баночке 0,33 литра хватит на то, чтобы автомобиль проехал в среднем порядка 20 метров.

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