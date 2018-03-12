Найдено новое альтернативное топливо для автомобилей
Найдено новое альтернативное топливо для автомобилей

В этом качестве могут выступить алюминиевые баночки из-под газировки

Технологию переработки подобных отходов в экологически чистое топливо разработали специалисты кафедры цветных металлов и золота НИТУ «МИСиС» совместно с приглашенным из Германии профессором Александром Громовым.

Они предлагают использовать банки от напитков как реагент для генерирующей водород системы: «металлический алюминий – вода». В результате будет получаться водород, который можно сжигать или окислять с получением электричества в топливной ячейке. Химической энергии, заключенной в одной баночке 0,33 литра хватит на то, чтобы автомобиль проехал в среднем порядка 20 метров.

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Теги:
Места: Россия
Персоны: ученые
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