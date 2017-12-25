Найденный в Арктике ледниковый шмель вошел в топ самых загадочных открытий
Ледниковый шмель, которого обнаружил сотрудник лаборатории молекулярной экологии и филогенетики Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) Виталий Спицын, вошел в топ самых загадочных открытий в Арктике по версии англоязычного сайта The Richest
Ученый нашел Bombus glacialis, что переводится как «шмель ледниковый», на Новой Земле. Впервые ледниковый шмель был открыт в 1902 году и считается, что насекомое пережило ледниковый период.
Благодаря открытию Спицына, стало понятно, что «обнаруженный ледниковый шмель — это реально существующий вид шмеля», а не форма другого вида арктических шмелей. Существование насекомого свидетельствует о том, что в ледниковый период территория Новой Земли была покрыта льдом, но при этом там сохранялась жизнь, говорится на сайте САФУ.
Помимо шмеля, считают ученые, в Арктике могли сохраниться и другие эндемичные виды. Открытие также опровергло теорию о том, что на арктической территории от Англии до Таймыра не было убежищ, где сохранялась жизнь.Далее в рубрике Ученые создали сенсоры для определения качества винаУченые разработали на основе ферментов тонкопленочные сенсоры для определения двухосновных спиртов. Они позволяют распознать тип вина по индексу полифенолов.
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