Найденный в Арктике ледниковый шмель вошел в топ самых загадочных открытий
pixabay.com

pixabay.com

Ледниковый шмель, которого обнаружил сотрудник лаборатории молекулярной экологии и филогенетики Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) Виталий Спицын, вошел в топ самых загадочных открытий в Арктике по версии англоязычного сайта The Richest

Ученый нашел Bombus glacialis, что переводится как «шмель ледниковый», на Новой Земле. Впервые ледниковый шмель был открыт в 1902 году и считается, что насекомое пережило ледниковый период.

Благодаря открытию Спицына, стало понятно, что «обнаруженный ледниковый шмель — это реально существующий вид шмеля», а не форма другого вида арктических шмелей. Существование насекомого свидетельствует о том, что в ледниковый период территория Новой Земли была покрыта льдом, но при этом там сохранялась жизнь, говорится на сайте САФУ.

Помимо шмеля, считают ученые, в Арктике могли сохраниться и другие эндемичные виды. Открытие также опровергло теорию о том, что  на арктической территории от Англии до Таймыра не было убежищ, где сохранялась жизнь.

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Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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