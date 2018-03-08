Найден способ затормозить отторжение трансплантатов

В медицине уже давно практикуется подобный способ замены утраченных человеком частей организма. Однако у каждого организма свои особенные белки и бактериальная флора, поэтому рано или поздно иммунная система человека начинает отторгать такие трансплантаты. Возникает воспаление, которое приводит к разрушению пересаженного материала.

Для того, чтобы предотвратить отторжение чужие ткани обрабатываются глутаровым альдегидом. Однако полная иммунологическая совместимость при этом не гарантируется. В оставшемся после обработки каркасе из органических веществ, на который иммунитет реагирует значительно слабее, появляются бреши. Они со временем заполняются солями кальция, что делает всю конструкцию более хрупкой.

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