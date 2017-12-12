Найден способ защиты клеток мозга во время инсульта

Уточняется, что комбинация двух биомолекул может помочь предотвратить ущерб здоровью.

По словам Мирослава Ненова из ИТЭБ РАН, терапия, сочетающая в себе сразу несколько активных веществ, может обладать как положительными, так и нежелательными эффектами. Поэтому важно знать, возможно ли комбинированное применение определенных фармакологических агентов, обладающих высоким терапевтическим потенциалом.

Он пояснил, что клетки мозга поддерживаются в жизнеспособном состоянии благодаря постоянному притоку питательных веществ и кислорода. Если доступ кислорода прекращается, происходит разрушение митохондрий и другие нарушения.

Интерес российских исследователей сконцентрировался на разрушении особых выростов на поверхности нервных клеток в условиях кислородного голодания, в результате которого клетки не считывают сигнальные молекулы или напротив приобретают к ним повышенную чувствительность.

По словам ученого, особенно быстро при инсульте гибнут клетки центра памяти. Эксперимент, проведенный на крысах, показал, что этот эффект значительно замедляется при помощи смеси двух биомолекул – интерлейкина-10 (сигнальной молекулы, подавляющей воспаления) и вещества PD150606 (подавляет работу фермента кальпаина, расщепляющего ненужные молекулы белков в нейронах и других клетках).

Результаты исследований, по мнению ученых, помогут создать защищающие мозг лекарства, которые помогут облегчать последствия инсультов.

Инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения, характеризующееся внезапным появлением общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени.

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