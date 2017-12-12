Найден способ защиты клеток мозга во время инсульта

Биологи из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН нашли способ защиты клеток мозга от повреждений во время инсульта
Уточняется, что комбинация двух биомолекул может помочь предотвратить ущерб здоровью.
По словам Мирослава Ненова из ИТЭБ РАН, терапия, сочетающая в себе сразу несколько активных веществ, может обладать как положительными, так и нежелательными эффектами. Поэтому важно знать, возможно ли комбинированное применение определенных фармакологических агентов, обладающих высоким терапевтическим потенциалом.
Он пояснил, что клетки мозга поддерживаются в жизнеспособном состоянии благодаря постоянному притоку питательных веществ и кислорода. Если доступ кислорода прекращается, происходит разрушение митохондрий и другие нарушения.
Интерес российских исследователей сконцентрировался на разрушении особых выростов на поверхности нервных клеток в условиях кислородного голодания, в результате которого клетки не считывают сигнальные молекулы или напротив приобретают к ним повышенную чувствительность.
По словам ученого, особенно быстро при инсульте гибнут клетки центра памяти. Эксперимент, проведенный на крысах, показал, что этот эффект значительно замедляется при помощи смеси двух биомолекул – интерлейкина-10 (сигнальной молекулы, подавляющей воспаления) и вещества PD150606 (подавляет работу фермента кальпаина, расщепляющего ненужные молекулы белков в нейронах и других клетках).
Результаты исследований, по мнению ученых, помогут создать защищающие мозг лекарства, которые помогут облегчать последствия инсультов.
Инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения, характеризующееся внезапным появлением общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени.Далее в рубрике «Роснефть» поможет ученым познакомиться с черноморскими дельфинамиИнститут океанологии им. П. П. Ширшова РАН представил свою программу изучения черноморских дельфинов
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