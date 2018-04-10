Найден способ запустить процесс «ремонта» ДНК в клетках

Зачастую причиной возникновения злокачественных опухолей является «поломка» в гене p53, отвечающем за образование белка, который, в свою очередь, отслеживает целостность генома или же запускает процесс самоуничтожения, если восстановление невозможно. Иногда в раковых клетках ген р53 остается целым, но не работает, поскольку его молекулы нейтрализует повышенная активность белка MDM2 – он препятствует инициации процессов восстановления или самоуничтожения.

Американские и западноевропейские ученые создали ряд препаратов для активации р53. Однако они обладают низкой эффективностью и множеством побочных эффектов.

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