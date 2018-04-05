Найден способ управлять процессами в живых клетках
Найден способ управлять процессами в живых клетках

С помощью наночастиц и света можно менять скорость протекания реакций в них

Процессы, происходящие внутри живых клеток, влияют на их рост, деление, а также взаимодействие с другими клетками и окружающей средой. Возможность управлять ими позволяет взять под контроль поведение клеток.

До настоящего момента ученые использовали наночастицы и основанные на них структуры для управления простыми реакциями в органических и неорганических молекулах. Живые клетки устроены сложнее и в них протекают целые каскады сложных процессов.

Специалисты из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге и их коллеги из Гарварда пошли дальше и разработали «переключатель», позволяющий ускорять или замедлять их. Он представляет собой наночастицы двуокиси титана, которые при воздействии светом расщепляют воду на атомарный кислород и водород.

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Теги:
Места: Россия
Персоны: ученые
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