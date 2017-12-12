Найден способ повысить емкость аккумуляторов
Найден способ повысить емкость аккумуляторов

Российские ученые придумали, как увеличить вдвое объем литий-ионных аккумуляторов, используемых в подавляющем большинстве современных электронных устройств.

Специалисты Сибирского федерального университета (СФУ), Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН и НИТУ «МИСиС» предлагают использовать в аккумуляторах вместо традиционного графитового анода соединение графена и дисульфида ванадия.

Из-за того, что ионы лития связываются в таком соединении не только на поверхности, но и между слоями, удельная емкость нового анода достигает 569 мАч на грамм, что примерно в два раза больше, чем у графита, сообщает ТАСС со ссылкой на издание The Journal of Physical Chemistry C.

Авторы идеи отмечают, что наряду с большей емкостью, аккумуляторы с новым анодом будут заряжаться горазд быстрее.

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