Найден способ повысить емкость аккумуляторов

Специалисты Сибирского федерального университета (СФУ), Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН и НИТУ «МИСиС» предлагают использовать в аккумуляторах вместо традиционного графитового анода соединение графена и дисульфида ванадия.

Из-за того, что ионы лития связываются в таком соединении не только на поверхности, но и между слоями, удельная емкость нового анода достигает 569 мАч на грамм, что примерно в два раза больше, чем у графита, сообщает ТАСС со ссылкой на издание The Journal of Physical Chemistry C.

Авторы идеи отмечают, что наряду с большей емкостью, аккумуляторы с новым анодом будут заряжаться горазд быстрее.

Далее в рубрике