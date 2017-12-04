Найден способ обхода устойчивости бактерий к антибиотикам
Найден способ обхода устойчивости бактерий к антибиотикам

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета нашли способ доставки антибиотиков в бактериальные клетки.

В основе метода лежат молекулярные соединения – сидерофоры. Бактериальные клетки выделяют их для того, чтобы обеспечивать себя железом. Сидерофоры покидают на время клетку, захватывают железо, а затем возвращаются в нее по специальным каналам.

Химики получили искусственные аналоги этих соединений и придумали, наряду с железом, снабжать их антибиотиком. Таким образом препарат попадает в клетку, преодолевая устойчивость бактерии к нему, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу университета.

Ученые полагают, что данный метод позволит лечить тяжелые инфекции, а также справляться с возбудителями, уже имеющими устойчивость к антибиотикам.

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