Найден способ обхода устойчивости бактерий к антибиотикам
Ученые Санкт-Петербургского государственного университета нашли способ доставки антибиотиков в бактериальные клетки.
В основе метода лежат молекулярные соединения – сидерофоры. Бактериальные клетки выделяют их для того, чтобы обеспечивать себя железом. Сидерофоры покидают на время клетку, захватывают железо, а затем возвращаются в нее по специальным каналам.
Химики получили искусственные аналоги этих соединений и придумали, наряду с железом, снабжать их антибиотиком. Таким образом препарат попадает в клетку, преодолевая устойчивость бактерии к нему, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу университета.
Ученые полагают, что данный метод позволит лечить тяжелые инфекции, а также справляться с возбудителями, уже имеющими устойчивость к антибиотикам.Далее в рубрике Ученым выделили 2,5 млрд рублей на изучение ближнего космосаРоссийские власти выделили из федерального бюджета два с половиной миллиарда рублей на реализацию проекта по изучению ближнего космоса. Читайте в рубрике «Инновации» Пост продлевает жизньСегодня начался Рождественский пост, который закончится в канун Рождества 6 января
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