Найден «остров сверхпроводимости» в таблице Менделеева
Найден «остров сверхпроводимости» в таблице Менделеева

Российские ученые приблизились к созданию «электропроводки будущего»

Сотрудники Сколковского института науки и технологий нашли связь между сверхпроводимостью и положением элементов в таблице Менделеева.

Открытие сделано благодаря изучению новых сверхпроводников, чье существование было предсказано при помощи компьютера.

«Сама идея связи сверхпроводимости с таблицей Менделеева принадлежит Дмитрию Семенку, студенту моей сколтеховской лаборатории. Найденный им принцип настолько простой, что удивительно, что никто не заметил его раньше», ‒ рассказал химик из Сколковского института науки и технологий Артем Оганов.

За последние годы ученые открыли несколько сверхпроводников, способных работать при очень высоких температурах. Их появление потребовало нового объяснения того, как таким структурам удается проводить ток без видимых потерь, несмотря на то, что они «нарушают» основы первой теории сверхпроводимости.

Полная версия статьи доступна на сайте «Умная страна»

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
Космос стал ближе Далее в рубрике Космос стал ближеВ России появилась «народная» интернет-обсерватория Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» «Слово «Калибр» уже выучили во всем мире»Чем знаменито расположенное в Екатеринбурге ОКБ «Новатор» «Слово «Калибр» уже выучили во всем мире»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО