Найден «остров сверхпроводимости» в таблице Менделеева

Сотрудники Сколковского института науки и технологий нашли связь между сверхпроводимостью и положением элементов в таблице Менделеева.

Открытие сделано благодаря изучению новых сверхпроводников, чье существование было предсказано при помощи компьютера.

«Сама идея связи сверхпроводимости с таблицей Менделеева принадлежит Дмитрию Семенку, студенту моей сколтеховской лаборатории. Найденный им принцип настолько простой, что удивительно, что никто не заметил его раньше», ‒ рассказал химик из Сколковского института науки и технологий Артем Оганов.

За последние годы ученые открыли несколько сверхпроводников, способных работать при очень высоких температурах. Их появление потребовало нового объяснения того, как таким структурам удается проводить ток без видимых потерь, несмотря на то, что они «нарушают» основы первой теории сверхпроводимости.

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