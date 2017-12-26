Найден оптимальный метод лечения лейкоза

Российские ученые разработали математическую модель для лечения одного из самых распространенных онкозаболеваний у детей – острого лимфобластного лейкоза.
Ее созданием занимались специалисты Балтийского федерального университета имени Канта, Петербургского НИИ фтизиопульмонологии и Курского государственного университета.
Их разработка представляет собой модель метаболизма меркаптопурина – лекарства, часто применяемого при лечении лейкоза. Она позволит регулировать цепочку распада препарата, в каждом случае рассчитывать момент накопления разрушающего ДНК и РНК онкоклеток метаболита и свести к минимуму синтез токсинов, неизбежный при химиотеерапии. Результаты работы опубликованы в издании Royal society open science.
По словам ее авторов, модель действует по принципу цифрового двойника пациента. Ему задаются параметры онкобольного и с их учетом рассчитываются возможные токсические эффекты. В зависимости от степени риска, врач будет принимать решение о применении препаратов.Далее в рубрике Российские ученые нашли останки последнего единорогаНа территории Казахстана обнаружены хорошо сохранившиеся останки так называемого сибирского единорога. Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Поскреби русского и не найдешь татаринаПовлияло ли соседство с тюрками и финно-уграми на генофонд русской нации, откуда произошло человечество, существует ли опасность при формировании генетической базы данных?
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