Найден новый способ получения антиоксидантов

Ученые из Томского политехнического университета совместно с канадскими и японскими коллегами смогли разорвать связь между углеродом и водородом в органическом веществе при комнатной температуре в самой экологически чистой среде - воде, рассказал директор исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Мехман Юсубов.

По его словам, метод можно будет использовать для создания новых лекарств.

Ученый пояснил, что селективный разрыв «углерод-водородной» связи и создание новой «углерод-углеродной» связи является фундаментальной проблемой в органической химии.

Обычно для разрыва связи применяют нагрев вещества до температуры, превышающей 300 градусов Цельсия, а также дорогостоящие катализаторы, например, платину, никель или палладий.

«Мы смогли уйти от дорогого и токсичного металлокатализа и нашли экологически чистые решения для одной из фундаментальных проблем химии», - сказал ТАСС Юсубов.

Он пояснил, что российским специалистом удалось синтезировать ранее неизвестный класс соединений фенольного ряда - арилбензоиодобороксолы, в которых активные функциональные группы служат катализаторами друг для друга, и поэтому реакцию можно провести в простой воде при комнатной температуре.

Полученные соединения обладают высокой биологической и антиоксидантной активностью и в перспективе могут стать основой лекарств или применяться в пищевой промышленности.

Далее в рубрике