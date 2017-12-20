Найден новый способ получения антиоксидантов
pixabay.com

pixabay.com

В результате эксперимента были синтезированы новые вещества со свойствами антиоксидантов

Ученые из Томского политехнического университета совместно с канадскими и японскими коллегами смогли разорвать связь между углеродом и водородом в органическом веществе при комнатной температуре в самой экологически чистой среде - воде, рассказал директор исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Мехман Юсубов.

По его словам, метод можно будет использовать для создания новых лекарств.

Ученый пояснил, что селективный разрыв «углерод-водородной» связи и создание новой «углерод-углеродной» связи является фундаментальной проблемой в органической химии.

Обычно для разрыва связи применяют нагрев вещества до температуры, превышающей 300 градусов Цельсия, а также дорогостоящие катализаторы, например, платину, никель или палладий.

«Мы смогли уйти от дорогого и токсичного металлокатализа и нашли экологически чистые решения для одной из фундаментальных проблем химии», - сказал ТАСС Юсубов.

Он пояснил, что российским специалистом удалось синтезировать ранее неизвестный класс соединений фенольного ряда - арилбензоиодобороксолы, в которых активные функциональные группы служат катализаторами друг для друга, и поэтому реакцию можно провести в простой воде при комнатной температуре.

Полученные соединения обладают высокой биологической и антиоксидантной активностью и в перспективе могут стать основой лекарств или применяться в пищевой промышленности. 

Теги:
События: наука
Персоны: ученые
В Сибири будет создан природный заповедник «Васюганский» Далее в рубрике В Сибири будет создан природный заповедник «Васюганский»Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании государственного природного заповедника «Васюганский»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО