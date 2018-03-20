Найден новый метод лечения паралича
Найден новый метод лечения паралича

Мозг сам может вернуть конечностям подвижность, создавая новые нервные связи

Группа российских и швейцарских ученых обнаружила, что подвижность парализованных в результате повреждения позвоночника конечностей можно полностью восстановить, не прибегая к хирургическому вмешательству и инъекциям стволовых клеток.

Специалисты отмечают, что даже при самых серьезных травмах позвоночника некоторая часть нервных волокон остается целой. Они, как правило, не участвуют в процессе движения, но их можно заставить выполнять эти задачи. Ученые провели ряд экспериментов с лабораторными крысами, у которых были парализованы конечности в результате повреждения позвоночника. В ходе исследований применялась электростимуляция и тренировки грызунов в специальных «экзоскелетах». В итоге крысы смогли почти полностью восстановить подвижность лап.

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