Найден новый метод лечения паралича

Группа российских и швейцарских ученых обнаружила, что подвижность парализованных в результате повреждения позвоночника конечностей можно полностью восстановить, не прибегая к хирургическому вмешательству и инъекциям стволовых клеток.

Специалисты отмечают, что даже при самых серьезных травмах позвоночника некоторая часть нервных волокон остается целой. Они, как правило, не участвуют в процессе движения, но их можно заставить выполнять эти задачи. Ученые провели ряд экспериментов с лабораторными крысами, у которых были парализованы конечности в результате повреждения позвоночника. В ходе исследований применялась электростимуляция и тренировки грызунов в специальных «экзоскелетах». В итоге крысы смогли почти полностью восстановить подвижность лап.

Полную версию читайте на портале «Умная страна»

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»»