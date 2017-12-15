Найден экономичный способ очистки нефти от серы
pixabay.com

pixabay.com

Ученые из Донского государственного технического университета разработали новый тип генератора гидродинамической кавитации для снижения содержания серы в нефти

Новый электромеханический преобразователь со вторичной дискретной частью создает в обработанном материале кавитационное и ударное поле посредством движения большого набора ферромагнитных элементов под действием внешнего магнитного поля.

Удаление серы происходит за счет особой траектории движения ферромагнитных тел, которая моделируется с учетом свойств обрабатываемого углеводородного сырья и регулируется алгоритмом коммутации фаз индуктора.

Эксперимент показал эффективность прибора, так как степень очистки сырой нефти достигла 95 процентов.

«Применение предлагаемой технологии десульфуризации перспективно в первую очередь для мини-заводов по переработке нефти, которые при небольших финансовых возможностях неспособны устанавливать дорогостоящие и энергоемкие установки переработки нефти», - сообщил один из авторов исследования, кандидат технических наук Максим Минкин.

Большинство применяемых на сегодняшний день генераторов гидродинамической кавитации представляют собой трубы переменного сечения, где в местах перепада давления возникают кавитационные каверны. Главным недостатком подобных устройств является неравномерность воздействия на обрабатываемое сырье, сообщает «РИА Новости»

Теги:
События: нефть, наука
Персоны: ученые
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