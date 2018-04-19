Найден эффективный способ увеличить срок службы электронных носов

Специалисты Саратовского государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина вместе с коллегами из Технологического института Карлсруэ (Германия) и Университета «Манас» (Киргизия) изобрели эффективный способ обучения электронных носов.

Электронные носы представляют собой компактные устройства для определения запаха широкого спектра химических веществ. По сравнению с простыми датчиками газа, они способны не только различать смеси, но и запоминать новые запахи за счет обучения с помощью искусственного интеллекта.

Ученые на протяжении 30 лет пытаются создать эффективное устройство для различения запахов. Базовая идея заключается в том, чтобы не определять, молекулы какого вещества находятся в воздухе, а взять набор газовых сенсоров, которые реагируют на наличие определенных примесей. Затем искусственный интеллект распознает конкретные запахи.

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