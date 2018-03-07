В национальном парке в Хибинах открыли уникальные виды мхов и лишайников

В новом национальном парке Хибины в Мурманской области обнаружены прежде неизвестные и не встречающиеся в других регионах России уникальные растения, в том числе мхи и лишайники.

Об этом рассказала руководитель лаборатории Полярного-альпийского ботанического сада-института профессор Надежда Константинова во врем презентации парка.

Хибинский горный массив – уникальный природный объект, обладающий большим разнообразием пород и минералов.

«Это одна из самых богатых территорий не только на северо-западе, но и во всей стране. Это богатство сосредоточено на небольшой территории, оно есть только в Хибинах, возможно, еще на Дальнем Востоке», - отметила Константинова.

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