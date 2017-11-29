В МГУ нашли способ упростить структуру носителей информации
pixabay.com

pixabay.com

В разработке принимали участие ученые из Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе, Высшей школы экономики, а также исследователи из Франции, Финляндии и Лондона.

Ученые из Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д.В. Скобельцына МГУ имени М.В.Ломоносова вместе с иностранными коллегами создали новый вид спиновых винтелей, который упростит  структуру сверхпроводниковых носителей информации.

Обычно на флеш-картах и жестких дисках информация переносится за счет электрического тока. Часто для таких носителей применяют сверхпроводниковые материалы – вещества, сопротивление току которых при определенной температуре равно нулю. Ученые поясняют, что при этом материал не препятствует прохождению тока. В таких устройствах используют спиновые вентили, которые представляют собой структуры, состоящие из двух магнитных слоев, между которыми размещается немагнитная прослойка.

Один из авторов статьи, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник отдела микроэлектроники Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д.В. Скобельцына МГУ Наталья Пугач рассказала: «Мы разработали новый вид сверхпроводящих спиновых вентилей, что должно существенно упростить их структуру и технологию производства, а также решить задачи управления сверхпроводниковой магнитной памятью на их основе».

Она считает, что полученные результаты упростят технологию производства спиновых вентилей и решат вопрос их эффективности. В настоящее время решается вопрос об экспериментальной реализации новых структур, уточняется на сайте МГУ.

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
Организации: МГУ
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