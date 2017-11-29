В МГУ нашли способ упростить структуру носителей информации

В разработке принимали участие ученые из Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе, Высшей школы экономики, а также исследователи из Франции, Финляндии и Лондона.
Ученые из Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д.В. Скобельцына МГУ имени М.В.Ломоносова вместе с иностранными коллегами создали новый вид спиновых винтелей, который упростит структуру сверхпроводниковых носителей информации.
Обычно на флеш-картах и жестких дисках информация переносится за счет электрического тока. Часто для таких носителей применяют сверхпроводниковые материалы – вещества, сопротивление току которых при определенной температуре равно нулю. Ученые поясняют, что при этом материал не препятствует прохождению тока. В таких устройствах используют спиновые вентили, которые представляют собой структуры, состоящие из двух магнитных слоев, между которыми размещается немагнитная прослойка.
Один из авторов статьи, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник отдела микроэлектроники Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д.В. Скобельцына МГУ Наталья Пугач рассказала: «Мы разработали новый вид сверхпроводящих спиновых вентилей, что должно существенно упростить их структуру и технологию производства, а также решить задачи управления сверхпроводниковой магнитной памятью на их основе».
Она считает, что полученные результаты упростят технологию производства спиновых вентилей и решат вопрос их эффективности. В настоящее время решается вопрос об экспериментальной реализации новых структур, уточняется на сайте МГУ.Далее в рубрике Российские физики создали нанолинзы для солнечных батарейУченые из Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики разработали особое покрытие для солнечных батарей из стеклянных наносфер, напоминающих по форме капли воды Читайте в рубрике «Технологии» «50 оттенков» скама на рынке криптовалютОснователь «ICO Lab» и сооснователь платформы «Smart Valley» Алексей Воронин рассказал, как достичь взаимопонимания на рынке криптоинвестиций
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