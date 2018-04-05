Мусор даст людям тепло и свет

Российские ученые предложили уникальный метод утилизации бытовых и промышленных отходов
Сотрудники Национального технологического исследовательского университета «МИСиС» предложили инновационный метод утилизации промышленных и бытовых отходов, позволяющий получать тепло- и электроэнергию из мусора.
Уникальность новой технологии состоит в отсутствии вторичных отходов и вредных выбросов в атмосферу.
Разработка позволит решить вопросы с мусорными полигонами, вокруг которых в последнее время все чаще страдают люди, а также справиться с новыми бытовыми отходами.
Небольшая печь – опытный образец, созданный российскими учеными, позволяет перерабатывать более 170 тысяч тонн твердых бытовых отходов в год и производить 34 тысячи тонн шлака, из которого в дальнейшем можно делать дорожный гравий и плиты, тротуарную плитку или материалы для теплоизоляции.
Полная версия статьи доступна на сайте «Умная страна»
Больше научных новостей смотрите на сайте ФизтехпаркаДалее в рубрике Найден способ управлять процессами в живых клеткахС помощью наночастиц и света можно менять скорость протекания реакций в них
Комментарии