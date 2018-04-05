Мусор даст людям тепло и свет

Сотрудники Национального технологического исследовательского университета «МИСиС» предложили инновационный метод утилизации промышленных и бытовых отходов, позволяющий получать тепло- и электроэнергию из мусора.

Уникальность новой технологии состоит в отсутствии вторичных отходов и вредных выбросов в атмосферу.

Разработка позволит решить вопросы с мусорными полигонами, вокруг которых в последнее время все чаще страдают люди, а также справиться с новыми бытовыми отходами.

Небольшая печь – опытный образец, созданный российскими учеными, позволяет перерабатывать более 170 тысяч тонн твердых бытовых отходов в год и производить 34 тысячи тонн шлака, из которого в дальнейшем можно делать дорожный гравий и плиты, тротуарную плитку или материалы для теплоизоляции.

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