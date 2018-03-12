Мозг может управлять фантомными конечностями
pixabay.com

pixabay.com

Российские ученые выяснили, как человеческий мозг подключает к себе несуществующие фантомные конечности и управляет их движением

Понимание того, как человеческий могз уравляет несуществующими конечностями должно помочь в присоединении кибер-рук и экзоскелетов к нервной системе людей.

По словам Владимира Максименко из Саратовского государственного технического университета, новая система способна автоматически классифицировать сигналы ЭЭГ, связанные с воображением различных движений.

“Раскрытые нами закономерности помогут компьютеру распознавать попытки человека воображать движения без предварительной тренировки. Это может быть использовано для разработки интерфейсов “мозг – компьютер”, пригодных для широкого пользования”, — пояснил Максименко.

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Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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