Мозг может управлять фантомными конечностями
Российские ученые выяснили, как человеческий мозг подключает к себе несуществующие фантомные конечности и управляет их движением
Понимание того, как человеческий могз уравляет несуществующими конечностями должно помочь в присоединении кибер-рук и экзоскелетов к нервной системе людей.
По словам Владимира Максименко из Саратовского государственного технического университета, новая система способна автоматически классифицировать сигналы ЭЭГ, связанные с воображением различных движений.
“Раскрытые нами закономерности помогут компьютеру распознавать попытки человека воображать движения без предварительной тренировки. Это может быть использовано для разработки интерфейсов “мозг – компьютер”, пригодных для широкого пользования”, — пояснил Максименко.
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